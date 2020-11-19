YOASOBI♪THE BOOK2 新品♪インデックスコンプリート 9種♪

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商品詳細
商品のCDは未開封及びインデックスは未使用となります。インデックスに特に目立った折れ、傷等は見当たりませんが、細かい傷等を気にされる方のご購入はお控えくださいませ。【商品内容】・THEBOOK2(特製バインダー付き)新品・各ショップ特典インデックス8種・日本武道館公演の会場にて購入特典インデックス1種【発送】発送はらくらくメルカリ便(宅急便)を予定しております！★THEBOOK2《収録曲》1.ツバメ2.三原色3.大正浪漫4.もう少しだけ5.優しい彗星6.怪物7.もしも命が描けたら8.ラブレター◼️気になる点がありましたらご遠慮なくご質問をお願いいたします！バラ売りは不可となります！【お願い】プロフを一読いただけると幸いです。＃YOASOBI＃thebook＃怪物＃優しい彗星＃YOASOBIインデックス＃Ayase＃ikura＃幾多りら＃日本レコード大賞＃紅白歌合戦
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