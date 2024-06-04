古書／昭和１８年版】ユダヤ思想 及 運動 平沼騏一郎 四王天延孝 ...

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昭和１８年版１２月２５日５版発行ユダヤ思想及運動内外書房著者・四王天延孝（陸軍中将）序文・平沼騏一郎（男爵）サイズ・２６０×１９０×３０mm古書の為、汚れやキズ、小口のヤケなどがある場合がありますので画像でご確認ください。確認されたい箇所がある場合はお気軽にお問い合わせください。本文は問題の無い大判の古書です。#古書#昭和史#世界史#ユダヤ#ユダヤ人#ユダヤ人ネットワーク#ANYHEARTの書籍