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商品詳細
【激レア初版】ファミコン冒険ゲームブック 悪魔城ドラキュラ 古城の死闘 です。20年以上前に購入後、ダンボールに入れて押し入れで保管しておりました。※値札ラベル付いてます（ドライヤーを当てながら剥がせるレベル？）※カバー目立つ破れはありませんが、多少の痛み傷擦れと裏表紙に汚れあります（画像参照）※ページ破れありません。※小口部分に汚れあります（画像参照）※開きグセは無く書き込みも無いためゲームブック的な状態としては良い方だと思います。※全体的に一般的な古本のレベルだと思います。【重要】ざっと中身の確認はしておりますが、1ページ1ページ丁寧に確認したわけではありませんので、破れ等の見落としがある可能性が有ります。ご理解下さい。素人保管であることを踏まえたうえで購入をお願いいたします。状態にこだわる方は購入をお控え下さい。#元レトロゲーマー#レトロゲーム#ファミコン#FC#攻略本#ゲームブック#悪魔城ドラキュラ#キャッスルヴァニア#コナミ#KONAMI#プレミアソフト★☆★今後その他レトロゲームソフト出品予定です。★☆★
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