山下達郎　ポスターセット　タワーレコード渋谷店限定特典

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商品詳細
山下達郎タワーレコード渋谷店購入者限定特典ポスター＆ＲCＡイヤーズアルバムデザインポスター、２枚セット。B2サイズ巻き癖を緩くする為に、直径１０センチ程の筒に入れて保管しておりました。写真にある筒(直径約１０センチ)に入れて防水対策をして発送いたします。メルカリまとめ買いキャンペーン中ですので、最低価格設定のまとめ買いご購入商品を出品しております。是非ご活用してお得にご購入ください!グッズ種類...ポスター#山下達郎#山下達郎ポスター#山下達郎タワーレコード渋谷店特典#まとめ買い歓迎#まとめ買いキャンペーン#永井博
http://narcologia.ru/goods/ambassador570106.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture889941.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture293041.html
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