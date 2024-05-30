絶版本 帯付き ロシアから西欧へ : ミルスタイン回想録

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商品詳細
現在絶版のため希少なお品になります。初版・第一刷。カバーにスレ、ヨゴレなどあり。ページコンディション良好になります。通読に問題はございません。「ロシアから西欧へ:ミルスタイン回想録」NathanMilstein/SolomonVolkov/上田京定価:￥3850#NathanMilstein#Nathan_Milstein#SolomonVolkov#Solomon_Volkov#上田京#上田_京#本#芸術／音楽・舞踊1925年、激動のロシアから盟友ホロヴィッツと旅立った名ヴァイオリニストを欧米で待ち受けていたものは…。錚々たる巨匠たちとの交流と20世紀の音楽界の貴重なドキュメント。ロシア・ソヴィエトのもうひとつの証言。
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