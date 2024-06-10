任天堂携帯ゲーム機セット（3DS・DSiLL×2・NDS）＋ゲームソフト５本

◎ゲーム機本体ニンテンドー3DSDSiLL×２台NDSライト◎ニンテンドーDS用ゲームソフトマリオカートDSファイナルファンタジー３◎3DS用ゲームソフトポケットモンスターXモンスターハンター4G妖怪ウォッチ3 テンプラ（箱なし）以上９点セットです値下げ不可◎ゲーム機本体についていずれも初期化のみ行いました3DSは画面下に細かい傷がみられます最低限の動作確認をしただけですが、触ってみた感じ動作に問題は無さそうです。３DSとDSiLLの青い方はタッチペンありません充電コードやメモリーカード等一切付属しません◎ゲームソフトについて動作確認していません。説明書など、ロム以外の付属品は付いていたりいなかったりバラバラです即購入歓迎です。プチプチに包んでヤマトで発送します。すり替え防止のためいかなる場合でも返品・交換受け付けません。値下げ・取り置きなどの交渉も一切応じません。当方の出品物を複数同時購入していただける方なら多少考慮いたします（事前コメ必須）バラ売りは別ページでやってます。出品一覧から他にガンダム・エヴァンゲリオン・ドラクエ・ポケモン・ワンピースのフィギュアや偽典女神転生など出品してます。検：#DS#任天堂#ゲーム機#ゲーム#マリオ#マリオカート#ポケモン#ポケットモンスター ＃モンハン ＃FINALFANTASY ＃FF MonsterHunter



Nintendo DSパーフェクトカタログ (G-MOOK)



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