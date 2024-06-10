TWICE #TWICE3 ナヨン ハイタッチ ハイタッチ券 Fancy トレカ

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TWICEナヨントレカです。ペン卒をした為出品します。ナヨンちゃんはかなりレートが高いためこの値段にしていますが多少ならお値下げ可能ですのでコメントよろしくお願いします！アルバム開封後すぐにスリーブに入れ暗所にて保管していました。早く売り切りたい為こちらのお値段にしております。大切にしていたものですので転売せず大事にしてくださる方にお譲りできればと思っています。ナヨンのトレカをおまけとしてつけさせて頂きます！「Fancy公式のトレカ」⚠️現在はハイタッチ券として使えません。ご理解の頂ける方是非ご購入お願いしますまとめ買いで100円お値下げ可能です！#ナヨン#ジョンヨン#モモ#サナ#ジヒョ#ミナ#ダヒョン#チェヨン#ツウィ#TWICE3#TWICE#TWICEトレカ#TWICE3トレカ#ハイタッチ券##TWICE3ハイタッチ券