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商品詳細
#ラチナムが出品している商品一覧はこちら「悪魔城ドラキュラ」よりも100年前の話で、主人公はシモンの先祖のラルフ・C・ベルモンドとなり、ルートによって変化する仲間グラント、サイファ、アルカードを救出しながらドラキュラを倒す目的の作品です。【商品内容】・ゲームソフト・攻略本【商品状態】・ゲームソフト、攻略本ともに書き込みがありますが、中古購入時からあるものです。【購入について】・即購入OKです。早い者勝ち♪・コメント中や値引き交渉中であっても、購入ボタンを押された方と優先にお取引いたします。「悪魔城伝説」「悪魔城伝説完全攻略テクニックブック」#ゲーム#アクション#ファミコン#Other
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【FC】 悪魔城伝説 攻略本付き 【ファミコン】
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