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シャイニングソウル2
商品番号 R24642047676
商品名

シャイニングソウル2
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。商品の状態外箱に擦り傷やへこみがあります。商品は写真に載せているのが全てです。動作確認済みです。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。梱包・発送商品の梱包はプチプチに包み、ダンボールに入れてらくらくメルカリ便でします。GBAシャイニングソウル2アクションRPGレトロゲーム
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