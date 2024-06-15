シャイニングソウル2

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商品詳細
中古品です。商品の状態外箱に擦り傷やへこみがあります。商品は写真に載せているのが全てです。動作確認済みです。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。梱包・発送商品の梱包はプチプチに包み、ダンボールに入れてらくらくメルカリ便でします。GBAシャイニングソウル2アクションRPGレトロゲーム
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