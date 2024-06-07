※直筆サイン色紙はつきません。※今はもう販売されていない限定品です。※こちらはBlu-rayですので、お間違いのないようにしてください。『EXILETAKAHIROLIVETOUR\"TAKAHIRO道の駅2023\"～RoadtoEXPLORE～』アルバム受注生産限定[3CD+3Blu-ray]※三方背ケース仕様/フォトブック付き東京公演LIVE映像が収録■DISC-1：オリジナル曲・LastNight・YOUareROCKSTAR・ONTHEWAY～愛の光～・Message・ウソナキ・Spotlight～光の先へ～・Canaria・EXPLORE・THISISLOVE・HappyBirthday他、全11曲収録予定※曲順未定■DISC-2：EXILERESPECT曲・運命のヒト・HeavenlyWhite・ChooChooTRAIN・LoversAgain・もっと強く-FromTHEFIRSTTAKE・優しい光・IBelieve・道・Everything・羽1/2・TiAmo他、全11曲収録予定※曲順未定■DISC-3：ライブ音源(RZCD-77753～4を除く)＜ボーナストラック＞アガパンサスSTAYWITHMEChance※収録予定※曲順未定DISC-4：MusicVideo・LastNight・YOUareROCKSTAR・ONTHEWAY～愛の光～・運命のヒト・HeavenlyWhite・EXILETAKAHIRO-LoversAgain/THEFIRSTTAKE・EXILETAKAHIRO×ハラミちゃん-もっと強く/THEFIRSTTAKE・優しい光・IBelieve※収録予定※曲順未定■DISC-5：EXILETAKAHIROLIVETOUR\"TAKAHIRO道の駅2023\"～RoadtoEXPLORE～＠東京ガーデンシアター■DISC-6：ソロ活動10周年記念ドキュメンタリー映像



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