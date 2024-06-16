♥ソウルコン ブランケット♥

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商品詳細
♪BIGBANGSeoulConcertオフィシャルグッズ大判ブランケット♪SIZE:1500x1200mm♪WEIGHT:700g♪韓国ソウルコン会場で購入1度も開封せず自宅保管※重さがあるため配送方法未定送料含めての金額設定となっております。#BIGBANG#ブランケット#ソウルコン
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