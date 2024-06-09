ポケモンDSソフト　プラチナ　ハートゴールド　セット　ブラック

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商品詳細
ポケモンDSソフト プラチナ、ハートゴールド、ブラックのセット販売になります。写真にあるものが全てとなります。ポケウォッチは付属しておりません。パッケージの傷や説明書の折れがございますが動作には影響ありません。バラ売りも対応しますのでコメントください。
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