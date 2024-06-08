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中国古美術 清時代 黄地粉彩龍文碗 雍正年製在銘　官窯
商品番号 C38165744331
商品名

中国古美術 清時代 黄地粉彩龍文碗 雍正年製在銘　官窯
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 29,452 円
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商品詳細

幅：約15.5cm高さ：約7cm合箱付き　　官窯？中国陶磁器唐物辰砂染付青華粉彩大皿飾り皿古美術骨董アンティーク
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