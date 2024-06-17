Vスターユニバースシュリンク付き ポケモンカード

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商品詳細
種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVSTARユニバース先程コンビニにて購入したシュリンク付き未開封box1BOXの出品です。再シュリンク品ではございませんのでご安心下さい。発送はメルカリ便にて即時発送します。その他ご質問ご要望ございましたらコメントにてお伺いします。即購入⭕️種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)Vスターユニバースシュリンク付きです！コンビニで購入して暗所にて保存していました。状態は画像をご確認ください検索用ポケモンカードゲームポケセンカード絶版アルセウスぶいすたーパックboxソードシールドVMAXVstarユニバースVSTARユニバースブイスターユニバース
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