

エレファントカシマシ PAO会員向け年賀状・はがき-



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エレファントカシマシ

エレファントカシマシ PAO会員向け年賀状・はがきリリース、ライブやイベント情報などのハガキ14枚※PAO年賀状2000年〜2020年 16枚(4.5.11.16.19年は抜けています)合計30枚かなり古い物もありますので、今では貴重かと思います。【表の宛名を剥がしているので、そちらの面は画像の通り綺麗ではありません。その点もご了承下さい。】大切に保管していましたが、自宅保管及び古い物ですので多少の経年劣化はご了承下さい。宜しくお願いいたします。他にもエレファントカシマシのグッズ等を出品しておりますので、宜しければご覧下さい。#エレファントカシマシ#エレカシ