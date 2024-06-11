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真珠の耳飾りの少女油絵
商品番号 T33826714488
商品名

真珠の耳飾りの少女油絵
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 6,660 円
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商品詳細

見ていただきありがとうございます。高さ約57.5センチです。幅約47.5センチです。額裏傷汚れあります。複製画になります。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful82751.html
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