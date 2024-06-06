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TOA　SX-200IP　スマートマトリクス ＩＰモジュール
商品番号 J68349411565
商品名

TOA　SX-200IP　スマートマトリクス ＩＰモジュール
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スマートマトリクスＩＰモジュール　TOA　SX-200IPスマートマトリクス　SX-2100AIに利用する、IPインターカム　N-8000シリーズ用のボードです。現状、設定がどうなっているかはわかりません。現状渡しとなります。
http://narcologia.ru/goods/shuttle256725.html
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TOA SX-200IP スマートマトリクス ＩＰモジュール-
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SX-200IP - Products - TOA Electronics
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