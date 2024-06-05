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ポケモンカード　黒煙の支配者　リザードンex SR オモダカSR おまけ付きです
商品番号 F42192910074
商品名

ポケモンカード　黒煙の支配者　リザードンex SR オモダカSR おまけ付きです
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちら、ポケモンカードゲーム　黒煙の支配者　リザードンexSRとオモダカSRになります。イルカマンARはおまけになりますのでご了承下さい。自引き後すぐにスリーブに入れ即保管しております。素人目ではございますが美品であると思います、完璧を求める方はご遠慮下さい、あくまでプレイ用としてお使いください。発送時は折れ対策、水没対策してプチプチも付けて発送させてもらいますのでよろしくお願い致します。トラブル、すり替え防止の為返品はできませんのでよろしくお願いします。
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