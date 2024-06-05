ポケモンカード　黒煙の支配者　リザードンex SR オモダカSR おまけ付きです

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ご覧頂きありがとうございます。こちら、ポケモンカードゲーム 黒煙の支配者 リザードンexSRとオモダカSRになります。イルカマンARはおまけになりますのでご了承下さい。自引き後すぐにスリーブに入れ即保管しております。素人目ではございますが美品であると思います、完璧を求める方はご遠慮下さい、あくまでプレイ用としてお使いください。発送時は折れ対策、水没対策してプチプチも付けて発送させてもらいますのでよろしくお願い致します。トラブル、すり替え防止の為返品はできませんのでよろしくお願いします。