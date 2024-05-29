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掛け軸 松本仙挙 松原 潮の香 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 V57299041800
商品名

掛け軸 松本仙挙 松原 潮の香 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸松本仙挙松原潮の香紙本希少軸装茶道具掛軸美品です。松本仙挙（1880～1934年）：愛媛県出身。京都芸術大卒。山元春挙に師事。サイズ（本紙）499×346ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　松本仙挙　仙挙　松原　潮の香　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#松本仙挙#松本_仙挙#仙挙#松原#潮の香#松原潮の香#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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