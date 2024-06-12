民族　打楽器　オブジェ　木製土台　雑貨　インテリア　エスニック　音楽家向け

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民族 打楽器 オブジェ 木製土台 雑貨 インテリア エスニック 音楽家向け商品に興味を持っていただき、大変ありがとうございます。写真を見ていただければわかりますが、非常に立派な作りです。極めて、珍しい物になります。インテリアや飾り、音楽関係者の方どうぞ。すごく独特な良い音がでます。古い物ですので汚れや傷やカケ等があると思います。神経質な方はご遠慮下さい。写真でよく確認していただければ幸いです。商品は宅急便でお送り致します。リップは付属していません。何卒よろしくお願い致します。#アンティーク#ヴィンテージ#骨董品#レア#装飾#希少#レトロ#コレクター#バリ ？#バリ島 ？#カンボジア ？#タイ ？#東南アジア ？#フィリピン ？#メキシコ ？#インドネシア ？#ミュージシャン#音楽家#録音