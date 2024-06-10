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ポケモンスクラッチ カード ミュウ キラ
商品番号 F44766582046
商品名

ポケモンスクラッチ カード ミュウ キラ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンスクラッチカードミュウキラ裏面のスクラッチは削り済みです。カードに折れやキズがありますので写真でご確認をお願いいたします。スリーブに入れて折れ、防水対策をしてお送り致します。値下げ交渉はご遠慮ください。#ポケットモンスター
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