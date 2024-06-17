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vestaxスタイラスライト電球色 2個セット
商品番号 R19154911667
商品名

vestaxスタイラスライト電球色 2個セット
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vestaxのターンテーブルPDTシリーズPDXシリーズ用のスタイラスライトDSL-1電球色　LED2個セットメーカー純正サービスパーツ4枚目の写真はターンテーブル装置時のイメージです未開封新品#vestax#ベスタクス#dj機器#dj#ターンテーブル#スタイラスライト#レコードプレーヤー#レコード
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