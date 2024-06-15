F15 アクリルなし 額縁 額 絵画 油絵 ゴールド アンティーク

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プロフィールご一読ください。絵の額です。サイズはF15です。油絵などを飾ったり、インテリア等に。こちらはアクリル板なしですのでご注意下さい。祖母が絵画教室を開いていたことがあり、額が大量にあるためたくさん出品予定です。未使用の物と飾って使用していたものとあります。サイズもさまざまです。飾っていたもので、写真のような小さな汚れや小傷あります。長期自宅保管品ですので神経質な方はお控えください。発送はこの箱のまま伝票を直接貼り付けての発送となりますので、ご了承ください。F15は大型なのでメルカリ便が使えないため、北海道や沖縄、離島の方は追加で送料がかかりますのでご了承ください。