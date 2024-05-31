ミッフィー 雑貨フェスタ ゆかた ＆ チェリードレスマスコット ２体セット

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商品詳細
☆ご覧頂きありがとうございます☆【商品名】ミッフィーZAKKAフェスタ『ゆかた(さくらんぼ)』『チェリードレスマスコット』２体セットオリジナルラッピングペーパー付き《状態》新品未開封で自宅保管していたものになります。発送はゆうパケットポストを予定しています。ラッピングペーパーはソフト素材のクリアファイルに入れますが、ポスト投函になるため輸送中に折れる可能性もございます。上記をご理解のうえご購入ください。ぬいぐるみ人形うさぎウサギ雑貨浴衣
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