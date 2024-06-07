邢州窯　唐時代白磁獅柄大執壺　水注　陶芸　骨董品　匿名配送‼️

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商品詳細
唐白磁獅柄執壺 邢州窯盈款高さ 約35cm商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。#骨董品#アンティーク#南北朝時代#唐三彩#置物#陶芸#茶道具#壺
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