ヤマハクラビノーバ　CLP635DW　ダークウォルナット調



電子ピアノ CLP-635DW ダークウォルナット調 [88鍵盤] 【お届け地域限定商品】 電子ピアノ CLP-635DW ダークウォルナット調 [88鍵盤] 【お届け地域限定商品】



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YAMAHA CLP-735WA 電子ピアノ クラビノーバ 88鍵盤 ヤマハ CLP735WA ... YAMAHA CLP-735WA 電子ピアノ クラビノーバ 88鍵盤 ヤマハ CLP735WA ...

種類.電子ピアノ【製造年】2017年【カラー】ダークウォルナット調【サイズ】幅146.1㎝×高さ92.7㎝×奥行き45.9㎝【重さ】56㎏【鍵盤数】88鍵【付属品】取扱説明書、高低自在椅子(中古)、ヘッドホン、電源コード【中古電子ピアノの状態】メンテナンス・クリーニング・動作確認済み。使用に伴う小傷や剥がれなどはありますが全体的にきれいな状態です。【配送対応地域】大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県。【配送について】着払い（購入者様負担）基本料金：8,800円ピアノ専門の配送業者が配送・組立・設置まで行います。階段作業など付帯作業につきましては、別途料金をお支払いください。（例：2階階段作業の場合＋2,200円、3階階段作業の場合＋3,850円、4階階段作業の場合＋5,500円）その他付帯作業につきましては、ご相談賜ります。【現品確認可】現品確認いただけます。ご希望の際は、コメントください。場所兵庫県尼崎市（阪神尼崎駅より徒歩5分）※他サイトで同時出品している為、ご購入の際はコメントをお願いいたします。