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アトリエトシ　MV1 1/2C トランペット用マウスピース
商品番号 U65413791337
商品名

アトリエトシ　MV1 1/2C トランペット用マウスピース
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アトリエトシの亀山さんが制作したマウントバーノン時代のBACH11/2Cのコピーです。演奏に支障のある傷、凹み等はありません。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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