ポケモンカード　ミライドンex sar

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新品未使用品です。自引きです。開封後、即スリーブに入れて保管しております。初期傷等ある場合があります。あくまでプレイ用でお願いします。すり替え、トラブル防止の為上記を考慮した上で購入よろしくお願いします。折れ、濡れが、無いよう発送いたします。