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商品詳細
矢沢永吉1981カンパニーポスターカレンダー(1月.2月カレンダー部分カット)ポスターサイズ515mm×655mmこのサイズのポスターパネルを専門ショップにてオーダーメイドで製作してもらいました。ポスターにピン穴や気になる傷みも無く、新品パネルを袋に入れたまま長期暗所保管しておりました。人気ソロアーティスト···矢沢永吉
http://narcologia.ru/goods/reproduce175055.html
http://narcologia.ru/goods/Persia422188.html
http://narcologia.ru/goods/freezer78698.html
矢沢永吉ポスター(オーダーメイドパネル入り)
矢沢永吉ポスター(オーダーメイドパネル入り)
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矢沢永吉ポスター(オーダーメイドパネル入り)
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