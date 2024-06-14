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矢沢永吉ポスター(オーダーメイドパネル入り)
商品番号 D70155340167
商品名

矢沢永吉ポスター(オーダーメイドパネル入り)
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,166 円
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商品詳細

矢沢永吉1981カンパニーポスターカレンダー(1月.2月カレンダー部分カット)ポスターサイズ515mm×655mmこのサイズのポスターパネルを専門ショップにてオーダーメイドで製作してもらいました。ポスターにピン穴や気になる傷みも無く、新品パネルを袋に入れたまま長期暗所保管しておりました。人気ソロアーティスト···矢沢永吉
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