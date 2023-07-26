Starbucks × BLACKPINK スタバ APEC コラボ ヨガマット

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商品詳細
Starbucks×BLACKPINKコラボヨガマット日本未発売のBLACKPINKとスタバのヨガマットです。並んで現地で購入しました。マニラのロビンソンモール内スタバ店で舗購入。東南アジアでほぼ完売になっています。新品未使用未開封品です。・日本未発売、販売予定なし、現地完売匿名、送料無料で宜しくお願い致します。#BLACKPINK#ブラックピンク#Starbucks#スターバックス#スタバコラボ#スタバ限定品#タンブラー#コラボ#ピンク#ブラピ
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