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ブルーロック　凪　中外カフェ　デスクネームプレート　ポストカード
商品番号 V40901644032
商品名

ブルーロック　凪　中外カフェ　デスクネームプレート　ポストカード
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,703 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーロック　ブルロ中外カフェデスクネームプレート特典ポストカード　2種ストロータグ　セットになります。新品未使用デスクネームプレートはここでしか手に入らない為もうかなり入手困難で出回りも少ないので大変貴重なお品になっております。カフェなどに持っていって推し活にも使えます！自宅保管になりますので神経質な方はご遠慮くださいませ。プチプチ梱包にて補償ありの匿名メルカリ便にて発送させていただきます。バラ売り不可潔千切蜂楽凪　玲王凛馬狼冴　糸師黒名カイザー氷織缶バッジアクスタアクリルスタンドアクキーアクリルキーホルダー特典ポストカードぱしゃこれモノクロカードコースターカフェブロマイドキャラドリロフト
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