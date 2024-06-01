

Eric Custom ヴィンテージ・スタイル Jazzmaster PUセット Eric Custom ヴィンテージ・スタイル Jazzmaster PUセット



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Jazzmaster用ピックアップ、いくつかご紹介しておりますが、こちらはヴィンテージ・スペックに忠実な、出力の比較的低めのセットとなります。リードアウトはネック：7.2k、ブリッジ：8kが公称値です。（いくつかの内、ひとつはネック：7.77、ブリッジ：8.75ありました。）FenderUSAの62'and65'モデルにフィットするということです。マグネットはアルニコ５、トップ部は綺麗にベベルカットされております。ネックの磁極はノース、ブリッジ側はサウスです。ポールピースのスペーシングはネック・ブリッジ共に51mmです。リード線もヴィンテージ・スタイルなプッシュバック式クロスワイヤーを採用しています。長さはネック・ブリッジ共に約290mmございます。パラフィンと蜜蝋のミックスいてポッティングされているそうです。（PriboraPickupsと同じ方法ですね。）カバーはエイジド・ホワイトが付属いたします。その他、取り付け用のビスが８本付属します。ブライトでありながらパワフル、だそうです。見た目だけJazzmasterで、カバーを外すとストラトのシングルコイルが出てくるようなフェイク品とは違い、カバーを外した画像の様に、バッチリとヴィンテージ・スタイルのパーツで作成されていることがわかると思います。EricCustomのこだわりが感じられますね。