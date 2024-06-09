藤井風　オフィシャルグッズ　GBU T コーヒーフロート

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商品詳細
藤井風さんオフィシャルグッズGodBlessUsTシャツサイズ:L(幅約60cm、丈約73cm)カラー:コーヒーフロートオフィシャルグッズストアで購入しました即完売の人気のお品です数回着用し、ホームクリーニング済です目立つシミ、汚れなどはありませんが、素人保管の中古品であることをご理解ください小さく畳んでの発送となりますお値下げは不可でお願いします・人気ソロアーティスト···藤井風・グッズ種類···Tシャツ
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