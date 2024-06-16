ポケモンカードゲーム スノーハザード 1BOX シュリンク付き

ポケモンカードスノーハザード新品未開封シュリンク付きboxAmazonで当選して購入しましたが、自宅への配送の際に若干の箱の潰れが生じてしまっております。ですので、完璧な状態をご希望の方は申し訳ございませんがご遠慮なさってくださいm(__)m◇すり替え防止の為、 返品交換は承りませんのでご了承をお願い致します。◇中身での評価はご遠慮ください。