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出雲焼 伊羅保刷毛目 茶碗 １１代長岡住右衛門(空権)
商品番号 Y71585233948
商品名

出雲焼 伊羅保刷毛目 茶碗 １１代長岡住右衛門(空権)
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 28,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

出雲伊羅保刷毛目茶碗楽山焼１１代長岡住右衛門共箱口径14.8cm高さ7.8cm自宅保管になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#茶碗#出雲焼#出雲#長岡空権#長岡住右衛門#住右衛門#空権#楽山窯#楽山焼#不昧公#権兵衛#空郷#裏千家#鵬雲斎#坐忘斎#表千家#而妙斎#猶有斎#不昧流#遠州#イラボ#伊羅保#刷毛目#掛分
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