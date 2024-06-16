EXO ハンドウォーマー　セフン

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商品詳細
EXOPLANET#4TheElyXionHANDWARMER\u0026PHOTOCARDSETSEHUNバラ売り不可トレカ付き♪※トレカは硬質ケースに入れて発送させていただきます。※韓国製品ですので予めご了承ください。エクソXIUMINシウミンミンソクSUHOスホジュンミョンLAYレイイーシンBAEKHYUNベッキョンベクヒョンCHENチェンジョンデCHANYEOLチャニョルチャンヨルD.O.ディオギョンスKAIカイジョンインSEHUNセフンカイロトレカ
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