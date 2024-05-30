ポケモンカードゲーム　イーブイ　　ブラッキー　セット長場雄 YU NAGABA

【商品の状態】特に傷など無く美品とは思いますが、素人の検品となりますので写真にてご判断下さい。【注意事項】即購入可、お値下げ不可となります。トラブル回避の為、初期傷や細かいコンディションなどが気になる方は購入をおひかえ下さいます様お願いいたします。また、すり替え防止のため返品は不可でお願いいたします。ポケモンカード ポケカ長場 雄 プロモブラッキーYUNAGABAYUNAGABA×POKEMONCARDGAMEイーブイプロモパック



イーブイたちが「YU NAGABA × ポケカ」コラボ第2弾に新登場 ...



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