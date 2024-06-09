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ONE PIECE チョッパー リュック【美品】
商品番号 P10982324155
商品名

ONE PIECE チョッパー リュック【美品】
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,198 円
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商品詳細

ジャンプフェスタ2003購入。今ではレアなお品だと思います。フェルトの様な素材でボタンで開閉、口はベルトで絞れて、内側はナイロン素材です。外側内側共にポケットはありません。家族のコレンションの一つなので自宅保管期間は長いですが、未使用の為ダメージはありません。即購入歓迎です。お気軽にコメントください。ワンピースグッズchopperルフィ
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