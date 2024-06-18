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JLV フォニックリング アルトサックス用
商品番号 I20449166904
商品名

JLV フォニックリング アルトサックス用
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JLVSoundフォニックリングアルトサックス用2～3回使用今までにない吹奏感、広がるサウンド、豊かな響き。銅の素材は音に丸みと深みをもたらします。接合部での振動損失を減らすフォニック・リングは、ネックと本体の間に挟むだけで、サックスの響きを劇的に改善してくれます。ジョイント部で半減する振動を最大限に楽器に伝えるグッズです。定価：5,940円※10/13値下げ済み（5500円→4950円）※値引き交渉はご遠慮させていただきます。#サックス#アルトサックス#JLV#フォニックリング
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