1番くじ　五等分の花嫁　5体セット

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商品詳細
⚠️購入前にコメントお願いします⚠️⚠️プロフチェックお願いします⚠️引っ越しするための荷物整理のために出品します！中古で購入し開封してからずっとフィギュア棚に飾っていたので、目立った傷、汚れはないと思います！本体の見た目は写真の通りです！箱ありますおまけは一花、四葉、五月のラバストです！気になる所がありましたら、コメントで聞いていただければ再度確認いたします！値引きも大きな減額でなければ受け付けてます！本体の箱をプチプチで包み、箱にあったサイズの段ボールに入れて送らせていただきます！⚠️土日のみの発送となります(\u003e_\u003c)#五等分の花嫁#1番くじ
http://narcologia.ru/goods/scissoring851396.html
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