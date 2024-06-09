FURMAN パワー・ディストリビューター SS-6B SS6B

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お買い得！！購入時：13,200円未開封説明製品概要ステージ、スタジオ、ツアー、ホームユースなど幅広い環境の電源をクリーンにします。ブラックボディはメタル製で、ツアーにも耐える耐久性があります。内蔵サージフィルターとEMI/RFIフィルターが電源環境を改善します。内蔵サージフィルター:落雷などが原因で突発的に発生する高電圧から機器を保護します。EMI/RFIフィルター:電磁波、電波が原因のノイズを削減します。サーキットブレーカー過電流発生時に動作する15Aサーキットブレーカーです。特長メタル製で耐久性に優れています。15ft電源ケーブル(約4.5m)サーキットブレーカー内蔵ライト付きON/OFFスイッチEMI/RFIノイズフィルタースペック寸法:235W×85D×45Hmm重量:1.25kgアクセサリー...その他個人保管であることにご理解いただき、NCNRでお願いします。#ギター#エレアコ#エレキギター#ベース#エレキベース#ギターストラップ#ストラップピン#ロックピン#シャーラー#アコースティックギター#初心者#中級者#上級者#小型#小ぶり#小振り#美品#エレクトリック・アコースティックギター#エフェクター#値引き#期間限定値引き#お買い得#格安#お買い得#得#安#電源#コンセント#ライブ#ノイズ#フィルター