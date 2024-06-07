送料込み！幻の作家！　　　　　　　四国茶山 呉須絵付長方鉢

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※画像⑩に作家参考書籍添付しますが鉢のみの出品です。※最近 偽サイトに画像転用や説明文コピペされているので画像に文字を入れてあります。見難いと思いますが宜しくお願い致します。四国茶山さんの山水画の鉢です。しっかり時代が乗ってます。盆栽小鉢図鑑にも掲載されている作家ですがなかなか見かけません。実用として、コレクターズアイテムとして如何でしょうか？※まとめてのご購入に関しては対応させて頂きます。※お値引きに関してのお問合せは具体的な金額をご提示して頂けるようお願い致します。（極端なお値引きや具体的ご提示がない場合はスルー・削除させて頂きます。）商品サイズ:約8.7✕7✕3.4cm（素人採寸なので目安としてお考え下さい。）目立つ欠け、割れ、鳴き等は、有りません。※経年変化による傷・擦れ・汚れ・貫入、窯傷等など当方では気付かない部分が全く無いとは言い切れない場合がございます。写真は撮影・照明の都合で、現物と若干の相違が見られる場合が有りますのでご了承下さい。画像にて御確認・御納得の上、３Ｎにてお願い致します。ある程度の日数を過ぎた場合等に出品の取り止め・出し直す為、削除させて頂きます。・輸送中の事故や破損等につきましては、商品到着時に確認して頂き24時間以内のご連絡をお願いいたします。カラー...ホワイト種類...皿・鉢＃鉢＃盆栽＃小品盆栽＃樹盆＃絵鉢＃山水図＃観葉植物＃苔