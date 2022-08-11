新品 クリスタルチューナー 太陽 4039.04 バイオソニックス 音叉

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商品内容：クリスタルチューナーSUN(太陽)説明書（英語）日本語説明書アメリカBIOSONICS社の音叉ですこのクリスタルチューナーは太陽の脈動に同調した周波数で4039.04サイクル/秒（cps）に調整されています。音波振動により自然治癒力を増幅します。また気を高め、エネルギーを活性化させる作用があるため夢や目標に向かう気持ちを支え導いてくれるでしょう。人生にもっと光を取り入れたいときに、このチューナーを使うことで気を高め、エネルギーを活性化させます。#ヒーリング #浄化 #癒し #音治療 #ソルフェジオ周波数#tuningfork#音叉#Sun#太陽#アンリッシュ種類...その他