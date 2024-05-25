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ポケモンカード　V STARユニバース　シロナの覇気　sar
商品番号 S61201225028
商品名

ポケモンカード　V STARユニバース　シロナの覇気　sar
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR一律プレイ用とさせていただきます。トラブル回避のために状態は全て“目立った傷や汚れなし”で統一しております。*あくまで素人の判断なので多少の白かけ等の傷がある可能性もございます。カードの詳細は画像を確認してご自身でご判断ください。ご購入後に傷等を理由に悪い評価はご遠慮くださいご購入＝商品に納得いただいているとさせていただきますきちんとご確認をお願いいたします返品、交換はすりかえぼうしの為できません自引き後即スリーブに入れておりますローダーに入れて濡れ防止で送付します
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