□北大路魯山人 唐津向付５客／共箱／朱銘□

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◆説明◆北大路魯山人 唐津向付５客です。共箱です。高台中に魯山人の朱銘があります。北大路魯山の唐津向付５客は、茶室の雰囲気と調和している存在です。唐津焼の落ち着いた色合いや模様は、茶室の静謐な雰囲気と美学と調和し、茶事の瞬間を一層特別なものとして彩ります。◆サイズ◆幅約１４．３ｃｍ×高さ約７．１ｃｍ※素人採寸の為、若干の誤差がある場合が御座います。◆状態◆目立つ疵など無く良い状態ですが、古美術品となりますので、神経質な方はご入札をお控えください。※撮影時に使用している皿立等、記載のないものは付属しておりません。