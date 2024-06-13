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BREATHTAKING サックス ストラップ Lサイズ
商品番号 B81497281693
商品名

BREATHTAKING サックス ストラップ Lサイズ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。BREATHTAKINGのサックス用ストラップのLサイズです。使用することが無くなったため出品させて頂きます。少し歪んでいますが外箱と、予備のビニールチューブをお付けいたします。#サックス#アルトサックス#テナーサックス#バリトンサックス#ソプラノサックス#YAMAHA#ヤマハ#selmer#セルマー#yanagisawa#ヤナギサワ#ストラップ#管楽器#木管#金管#BREATHTAKING#ブレステイキング
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