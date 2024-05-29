DR-07X TASCAM 美品

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商品詳細
TASCAMのDR-07Xです。数回しか使っていない美品です。動作確認済みです。購入時の箱は捨ててしまったので、別の箱に入れてお送りします。付属品は写真の通りです。電池をお付けします。状態は良いですが、あくまで中古品ですので、その点ご理解頂ける方のみご検討ください。よろしくお願いします。
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