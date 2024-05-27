コカコーラ Boeing ボーイング Airbus エアバス 飛行機 模型

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重厚感のあるカッコいい模型です！損傷有り※写真にてご確認ください。特にエアバスのタイヤは主脚、前脚は損傷後紛失しております。エアバス、ボーイング共に尾翼は折れてます。外箱もありますが古いものなのでそれなりの劣化もあります。ご理解の上、ご検討お願いいたしますmmお値下げ❌(希少デザインの為)バラ売り❌ボーイング 747-400エアバス A300-600ST1:500コカコーラCocaCola飛行機航空機プラモデルフィギュア