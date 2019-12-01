サーナイト\u0026ニンフィア　GX SR 美品

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サーナイト\u0026ニンフィアGXのSRです！これはカードショップのガチャガチャのあたりで自分自身はスリーブから出していません！2枚目の写真の通り白かけもありません！他にも、ポケモンカードの商品を出しています！合わせてご購入の場合値引きいたします！お気軽にコメント欄でご相談ください！他にも、何かご不明な点、気になる点がございましたらコメント欄にてお願いします！