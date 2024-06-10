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- 【早い者勝ち】レインスティック サボテン製
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商品詳細
か#あやっせーの商品即購入可能!親の趣味で購入して何年もショーケースにて家に飾ってありました。 レインスティックサボテン製民族楽器フォルクローレ楽器Percussionパーカッションサボテン製のレインスティックです。上下逆さまにすると雨音がします!昔アンデス地方では、雨乞い棒として使っていたようです。音楽療法などとしても使用されているそうです!本当にリアルな雨音に癒やされませんか?!⚠表面にサボテンのトゲがはえていたのかなかなか痛いです!プチプチで梱包し発送いたします。
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